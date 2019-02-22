Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина понадеялась «удивить» Россию в Керченском проливе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина намерена организовать новый проход своих кораблей через Керченский пролив, который должен быть осуществлен при координации с западными партнерами Киева, с максимальной оглаской и под международным мониторингом. Об этом в интервью запрещенному в России порталу «Цензор. Нет» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии [по проходу кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив]. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная», — сказал глава украинского МИД.
По словам Климкина, сейчас прорабатываются возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и из космоса. «Эффективный мониторинг будет работать только в случае комбинации этих методов», — добавил он.
«Второй аспект — контекст присутствия военно-морских сил наших друзей в Черном море. Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но у нас есть идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию», — указал Климкин.
Подытоживая, украинский министр иностранных дел сказал, что проход украинских ВМС через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом. «Я считаю, что такие вещи должны совершаться при полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны совершаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны совершаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и, главное, как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится», — конкретизировал он.
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.
Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка были арестованы и этапированы в Москву.
Последние новости
Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей Казахстан избавится от русского языка на своих деньгах «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии8
В мире , Украина , Павел Климкин , ФСБ , МИД
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение