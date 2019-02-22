Украина понадеялась «удивить» Россию в Керченском проливе

Украина намерена организовать новый проход своих кораблей через Керченский пролив, который должен быть осуществлен при координации с западными партнерами Киева, с максимальной оглаской и под международным мониторингом. Об этом в интервью запрещенному в России порталу «Цензор. Нет» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии [по проходу кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив]. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная», — сказал глава украинского МИД.

По словам Климкина, сейчас прорабатываются возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и из космоса. «Эффективный мониторинг будет работать только в случае комбинации этих методов», — добавил он.

«Второй аспект — контекст присутствия военно-морских сил наших друзей в Черном море. Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но у нас есть идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию», — указал Климкин.

Подытоживая, украинский министр иностранных дел сказал, что проход украинских ВМС через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом. «Я считаю, что такие вещи должны совершаться при полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны совершаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны совершаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и, главное, как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится», — конкретизировал он.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка были арестованы и этапированы в Москву.