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«Это катастрофа»: станет ли Белоруссия ракетным щитом России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах в случае размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе выхода США из ДРСМД. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Гипотетически это может означать размещение ядерного оружия в Белоруссии, хотя в свое время местные власти отказались от советских арсеналов на своей территории. Сам Лукашенко позже жалел, что Минск пошел на этот шаг — в противном случае с ним бы «разговаривали по-другому».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит российской стороне в том, что Москва не нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом он высказал опасения о возможном размещении в Европе ракет, ранее запрещенных Договором. Он отметил, что «это катастрофа, особенно для нас», цитирует агентство «БелТА» слова Лукашенко.
«Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот Договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах.
От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины», — сказал Лукашенко.
Тема возможного появления ядерного оружия в Европе вновь стала актуальной после решения США выйти из договора РСМД. В среду, 20 февраля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о возможном нацеливании ракет на территории стран, где США, если примут такое решение, разместят ядерное вооружение. Кроме того, Путин подчеркнул, что ракеты будут направлены и на те территории, где будут находиться центры принятия решений.
Стоит отметить, что безъядерный статус Белоруссии гарантирован ее конституцией: «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным», — говорится в 18 статье основного закона Республики Беларусь. При этом эксперты отмечают, что формулировка в конституции не является «императивной».
Стоит отметить, что в советские времена Белоруссия была одной из трех республик СССР (помимо РСФСР), на территории которых находилось ядерное оружие. Другими двумя были Украинская и Казахская ССР.
В ноябре 1996 года ядерное оружие было вывезено с территории Белоруссии в Россию по договору о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1).
Правда, много лет спустя нынешний президент Белоруссии называл вывод ядерного оружия «жесточайшей ошибкой»: «Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы — выводите, потому что пообещали. Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы, в конце концов, должны были прилично продать. Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали».
В декабре 1994 года Белоруссия присоединилась к Будапештскому меморандуму и позволила вывести ядерное оружие со своей территории в обмен на гарантию безопасности и территориальной целостности.
В то же время, когда Белоруссия в 2013 году заявила, что США нарушают меморандум, вводя экономические санкции против Минска, в Вашингтоне подчеркнули, что меморандум «не несет прямой юридической силы».
Слова президента Белоруссии о возможности «подумать над ответными мерами» вместе с Россией после разрушения ДРСМД могут быть «намеком», говорит доцент кафедры политической теории МГИМО Кирил Коктыш.
«Намек на то, что в случае если в Европе будут размещены американские ракеты, Минск и Москва могут принять решение о размещении российских ракет на территории Белоруссии», — сказал он.
Эксперт напоминает, что оба государства являются союзниками по Договору о коллективной безопасности.
В то же время есть понимание, что подобный сценарий можно пока рассматривать лишь гипотетически: руководство Белоруссии во главе с Лукашенко крайне негативно относилось к предложениям России разместить на территории Белоруссии военную базу.
В декабре 2018 года Лукашенко назвал «непродуманным пиаровским ходом» вопрос о возможном строительстве в стране российской авиабазы: «Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем?» — заявлял тогда Лукашенко.
В настоящее время на территории Белоруссии, согласно межправительственному соглашению, действует два российских военных объекта. Это зональный узел связи ВМФ недалеко от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) недалеко от Барановичей Брестской области.
Делая реверансы в сторону России, руководство Белоруссии не забывает о декларациях сотрудничества со странами НАТО.
В четверг 21 февраля в руководстве минобороны страны заявили, что страна видит необходимость в улучшении отношений с государствами-членами Североатлантического альянса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны страны по итогам брифинга начальника департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с военными атташе, аккредитованными при оборонном ведомстве. Как отметили в белорусском минобороны, Минск планирует поэтапно улучшать отношения «со странами-членами НАТО, Евросоюза, другими государствами, которые уважительно относятся к суверенитету и территориальной целостности белорусского государства, развивают доверительный и равноправный диалог».
В свою очередь, экс-генсек секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Белоруссия в будущем может столкнуться с «украинским сценарием», который предполагает «войну и аннексию». Свое мнение он выразил в интервью украинскому порталу Liga.net.
«Эту страну [Белоруссию] ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе», — сказал Расмуссен.
Также он заявил, что президент России Владимир Путин якобы говорил, что Белоруссия «должна быть включена в большое русское государство». Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал слова экс-генсека «бредом отставного служащего», который «потерял связь с реальностью».
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В мире , Армия , Оружие , Статьи , Олег Воинов , Владимир Макей , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Андерс Расмуссен , Министерство обороны , МИД , ЕС , МГИМО , НАТО , Минск , Москва , США
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