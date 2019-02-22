Предал Коломойского? Зеленский не вернет миллиардеру банк

Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на президентских выборах на Украине не будет возвращать «Приватбанк» миллиардеру Игорю Коломойскому, несмотря на то, что именно этому бизнесмену приписывают поддержку шоумена.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае избрания юмориста Владимира Зеленского президентом Украины народ «хотя бы посмеется».

«Если изберут Порошенко, народ плакать будет, Зеленского — хоть посмеемся», — иронизировал он во время пресс-конференции в центре МИА «Россия сегодня», проходившей в формате видеомоста.

Юлию Тимошенко. Кроме того, Азаров выразил мнение, что действующий президент «оплатил» свой предвыборный рейтинг, в котором он опережает кандидата в президенты, депутата Верховной рады

«Сколько Порошенко заплатил, столько ему и нарисовали. — заявил экс-премьер Украины. — Ему же не могли первое место нарисовать — никто б не поверил. А вот то, что у него побольше [электоральной поддержки], чем у Тимошенко, — ну, это ж надо, иначе он во второй тур не выйдет».

Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал не возвращать «Приватбанк» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, если одержит победу на выборах.

Встреча Данилюка и Зеленского, которого считают ставленником Коломойского, состоялась несколько дней назад, собеседники обсудили построение либеральной экономики в стране. Во время беседы поднялся вопрос о будущем «Приватбанка».

«Получил ответ, что не для того он идет в президенты, чтобы возвращать «Приватбанк», — написал Данилюк у себя в фейсбуке.

Выразив надежду на то, что это был искренний ответ, экс-министр заявил, что перед Украиной стоит столько вызовов и возможностей, что было бы «глупо и безответственно променять их на коврижки».

Напомним, что национализация «Приватбанка» состоялась в 2016 году. Правительство Украины пришло к выводу, что банк являлся объектом крупных мошеннических действий, по итогам которых страна понесла убытки в размере $5,5 млрд Данилюк, будучи министром финансов, принимал непосредственное участие в национализации «Приватбанка».

На днях Зеленский опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором прошелся по чувствительной теме для главы государства Петра Порошенко . Кандидат в президенты говорил о шокирующем удорожании коммунальных тарифов на Украине после государственного переворота 2014 года.

По словам шоумена, он наконец-то разгадал суть предвыборного лозунга действующего главы государства «Реальні справи, а не брехливі обіцянки» (Реальные дела, а не лживые обещания — «Газета.Ru» ). По информации, озвученной Зеленским, стоимость электричества, квартплаты, холодной и горячей воды, а также отопления возросла в несколько раз.

Пользователи интернета горячо поддержали обращение шоумена, поделившись своими историями. В частности, бывший житель Донецка, которые переехал в Одессу, написал, что снимает квартиру и оплачивает коммунальные услуги, однако никаких субсидий его семье предоставлено не было.

Другой комментатор рассказал, что его родители, пожилые харьковчане, размер пенсии которых составляет 4,5 тысячи гривен, существенную часть этой суммы отдают на оплату коммунальных услуг. Мужчина с горечью назвал это «нищенским существованием».

По результатам последних соцопросов Владимир Зеленский является лидером предвыборной гонки. Исследователи утверждают, что если бы выборы состоялись уже в ближайшее время, артиста поддержали бы 28% голосовавших украинцев.

Как известно, помимо Зеленского на высший государственный пост претендуют 30 человек. Следом за шоуменом в рейтинге следует бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко. Стоит отметить, что у нынешнего президента ситуация крайне сложная. Выборы состоятся 31 марта 2019 года, а пока его рейтинг не превышает 15%.

Ранее российский режиссер Никита Михалков высказал мнение о том, что у актера Владимира Зеленского есть все шансы победить на выборах, поскольку «люди видели его только с положительной стороны».