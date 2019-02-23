Украинские претендентки на Евровидение отказались комментировать оскорбления в соцсетях

Украинские участницы Евровидения отказались отвечать на оскорбления и травлю со стороны киевских экстремистов.

Ранее сёстры Опанасюк, уроженки Крыма , выиграли финал украинского отбора на музыкальный конкурс. В беседе с телеведущим они назвали Крым домом крымчан и своим домом. И признали, что Украина не имеет больше отношения к полуострову, что бы ни утверждали киевские политики.

«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказали девушки.

После этого экстремисты из «незалежной» начали угрожать певицам в СМИ и травить в соцсетях.

Концертный менеджер сестёр заявил радиостанции «Говорит Москва» , что Анна и Мария не будут публично отвечать на оскорбления.

Киевские экстремисты внесли родителей сестер Опанасюк в собственные черные списки. Их мать, Лариса Опанасюк, занимает должность заместителя председателя Совета министров Крыма. Отец, Александр Опанасюк, до 2016 года работал судьей Верховного суда республики. Оба приняли российское гражданство и рассматриваются теперь бандеровцами как «враги страны». Кроме того, украинская прокуратура возбудила против Александра Опанасюка уголовное дело по статье о госизмене.

Отметим, что немногочисленная группа экстремистов-бандеровцев все чаще противопоставляет себя обычным украинцам, требуя от них безусловной ненависти к России и поддержания исключительно своих радикальных воззрений. Любой выступающий против немедленнно объявляется врагом, что в полной мере ощутили на себе сестры Опанасюк. В итоге националисты вызывают все большее озлобление у основной массы украинцев.