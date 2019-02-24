Шотландца обвинили в неоднократном подмигивании женщине, теперь его ждет суд

Житель шотландского города Данди предстанет перед судом по обвинению в домогательствах за то, что слишком настойчиво пытался познакомиться с женщиной в пабе, сообщает Daily Mail.

36-летний Гжегож Квецен (Grzegorz Kwiecien) ответит перед судом за то, что неоднократно подмигивал посетительнице местного паба Dexy's Bar. Утверждается, что шотландец также сделал незнакомке непристойное предложение.

За такое развязное поведение мужчину попросили покинуть помещение. Ловелас отказа не принял и даже вступил в женщиной в конфликт. А позднее попытался в этом же пабе поцеловать другую посетительницу.

В результате своих похождений мужчина попал под арест. Его выпустили под залог до суда, который состоится 9 мая.