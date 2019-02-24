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Шотландца обвинили в неоднократном подмигивании женщине, теперь его ждет суд 

Мир24 + ещё 2 5 часов назад
Фото: «Мир 24» / Екатерина Дегтерева (МТРК «Мир»)
Житель шотландского города Данди предстанет перед судом по обвинению в домогательствах за то, что слишком настойчиво пытался познакомиться с женщиной в пабе, сообщает Daily Mail.
36-летний Гжегож Квецен (Grzegorz Kwiecien) ответит перед судом за то, что неоднократно подмигивал посетительнице местного паба Dexy's Bar. Утверждается, что шотландец также сделал незнакомке непристойное предложение.
За такое развязное поведение мужчину попросили покинуть помещение. Ловелас отказа не принял и даже вступил в женщиной в конфликт. А позднее попытался в этом же пабе поцеловать другую посетительницу.
В результате своих похождений мужчина попал под арест. Его выпустили под залог до суда, который состоится 9 мая.
А ранее стало известно, что из-за обвинений в домогательствах режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера вычеркнули из списка номинантов на премию BAFTA. Среди номинантов на «Оскар» режиссера тоже не оказалось.
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Комментарии2
В мире , Брайан Сингер
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