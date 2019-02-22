Кличко оговорился в эфире NewsOne

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, «повысив» показатели смертности в украинских больницах.

Соответствующий ролик на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — сказал политик.

В январе в сети появилось видео, на котором Виталий Кличко в ходе одного из мероприятий в рамках экономического форума в Давосе несколько раз безуспешно пытался выговорить слово digitalization (цифровизация), что вызвало реакцию в зале, где проходило мероприятие.