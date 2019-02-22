Глава штаба ВВС США Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разработает новую стратегию боевых действий против России и Китая, включающую «скрытое вторжение» на территории стран.
США заявили права на Севморпуть
Командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго заявил, что американцы не допустят господства России и Китая в Арктике. Об этом сообщает The Washington Examiner.
В НИИ Вишневского рассказали о состоянии Пугачевой
Операция на сердце певицы Аллы Пугачевой — «болтология», заявил Пятому каналу директор Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.
"Упал из-за пьяного пилота": версия катастрофы Boeing
Создатели документального фильма "Смертельные границы", вышедшего в эфир на канале National Geographic, пришли к выводу, что причиной падения "Boeing— 737" в Перми стала халатность инженеров и пьянство главного пилота.
Пентагон нашел "дешевый" ответ на послание Путина
Заявление американского генерала о разработке "стратегии троянского коня" против России — попытка создать иллюзию наличия хоть какой-то стратегии. Такое мнение озвучил военный эксперт Иван Коновалов.
Порошенко накричал на журналиста "Вестей"
Пётр Порошенко резко высказался в адрес журналиста «Вестей», который спросил украинского лидера об освобождении публициста Кирилла Вышинского, сообщают «Вести.ru» Президент Украины в ответ разразился тирадой об «убийстве украинцев».
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Способность нескольких российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» уничтожить военные центры принятия решений в США — «полнейшая глупость», заявил «Взгляду» доктор военных наук и отставной капитан 1-го ранга Константин Сивков.
Избран президент РФС
На внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) был избран новый президент организации. Им стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.
Россияне перестали переводить деньги на Украину
За прошедшие три года объёмы денежных переводов из России на Украину сократились в пять раз, сообщает «Взгляд».
Россиян вызвали на военные сборы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.