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Власти Венесуэлы приготовились к разговору с оппозицией 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Juan Carlos Hernandez / AP
Такое заявление сделал замглавы венесуэльского МИД Иван Хиль, передает РИА Новости.
«Любое решение, которое поможет решить разногласия между оппозицией и правительством, должно проводиться через национальный диалог», — сказал он во время выступления в российском Совете Федерации.
21 февраля самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ, разрешающий ввоз гуманитарной помощи в Венесуэлу.
21 февраля также сообщалось о закрытии границы с Бразилией по распоряжению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также заявил, что рассматривает такую меру относительно Колумбии. 20 февраля Каракас закрыл морскую границу с островами в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов.
Решение принято на фоне заявлений оппозиции о планах забрать груз с гуманитарной помощью из соседних стран. В частности, сообщалось о намерении собрать и направить для этого специальные колонны к границе.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
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