Претендентки на «Евровидение» от Украины отказались признавать «агрессию» России в Крыму

Участницы украинской группы Anna Maria, которые вышли в финал национального конкурса по отбору представителя страны на "Евровидение — 2019", публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года "агрессией России ". Уроженки полуострова Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина "просто потеряла Крым".

"Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать, — заявила одна из сестер во время интервью на телеканале ATR. — Случилось то, что там появились две границы — украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами". "Крым остался Крымом, там то же море, те же горы, тот же воздух. Честно вам скажу — мы приезжаем к себе домой", — добавила она.

На попытки ведущего напомнить девушкам, что они являются украинскими артистами и выступают на украинском телеканале, они ответили, что Украина сама потеряла Крым. "Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы", — заявила одна из певиц.

Когда же ведущий стал прямо настаивать на том, чтобы участницы группы признали "агрессию России", те просто отказались.

"Слушайте, мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики", — заявили девушки.

В субботу в Киеве состоится финал национального конкурса за путевку на "Евровидение — 2019", которое пройдет в этом году в Израиле. В нем примут участие шесть полуфиналистов. Среди них — группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz, а также певица Maruv.