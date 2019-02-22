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Претендентки на «Евровидение» от Украины отказались признавать «агрессию» России в Крыму 

ТАСС 1 час назад
Фото: Facebook/ANNA MARIA
Участницы украинской группы Anna Maria, которые вышли в финал национального конкурса по отбору представителя страны на "Евровидение — 2019", публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года "агрессией России". Уроженки полуострова Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина "просто потеряла Крым".
"Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать, — заявила одна из сестер во время интервью на телеканале ATR. — Случилось то, что там появились две границы — украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами". "Крым остался Крымом, там то же море, те же горы, тот же воздух. Честно вам скажу — мы приезжаем к себе домой", — добавила она.
На попытки ведущего напомнить девушкам, что они являются украинскими артистами и выступают на украинском телеканале, они ответили, что Украина сама потеряла Крым. "Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы", — заявила одна из певиц.
Когда же ведущий стал прямо настаивать на том, чтобы участницы группы признали "агрессию России", те просто отказались.
"Слушайте, мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики", — заявили девушки.
В субботу в Киеве состоится финал национального конкурса за путевку на "Евровидение — 2019", которое пройдет в этом году в Израиле. В нем примут участие шесть полуфиналистов. Среди них — группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz, а также певица Maruv.
Ранее ряд украинских политиков уже выражал неудовольствие по поводу того, что финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko, хотя она и имеет вид на жительство на Украине. При этом она прямо со сцены после выступления в отборочном полуфинале заявила, что регулярно посещает РФ с концертами. Известно и о российских гастролях Maruv. Вице-премьер Вячеслав Кириленко призвал в связи с этим полностью отказаться от участия Украины в "Евровидении". По его словам, "если на "Евровидение" с Украины поедет тот, кто гастролирует по России и даже демонстративно собирается это делать в будущем, то туда лучше никому не ехать", — написал министр культуры в Twitter.
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В мире , Украина , Вячеслав Кириленко , Республика Крым
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