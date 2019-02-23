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Ким Чен Ын хотел избавиться от ракет ради своих детей 

News.ru + ещё 6 25 минут назад
Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global look Press
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео сказал, что хочет проводить денуклеаризацию ради будущего своих детей. Об этом заявил бывший директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким.
«Мы спросили, а именно госсекретарь Помпео спросил председателя Ким: вы действительно намерены проводить денуклеаризацию? И председатель сказал: вы знаете, я отец и муж, у меня есть дети, я не хочу, чтобы мои дети носили ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь», — цитирует Кима агентство «Рёнхап».
Первый в истории саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошел в Сингапуре 12 июня прошлого года. По итогам встречи стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по полному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
В преддверии второго саммита, который пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля, Дональд Трамп похвалил северокорейского лидера. Глава Белого дома заверил, что после новых переговоров с США КНДР станет «экономической ракетой», писал News.ru.
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В мире , Оружие , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , США
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