Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС снимает санкции с соратников Януковича 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Reuters
Евросоюз ослабляет санкции против бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, тем самым реабилитируя противников Евромайдана. ЕС планирует в ближайшее время разморозить активы бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Клюева.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.
«Евросоюз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы Администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против самого Януковича и 11 других членов его команды будут продлены еще на один год», — написал журналист.
Из-за ситуации на Украине в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продлевал. Однако, в прошлом году суд ЕС в Люксембурге признал незаконными санкции в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.
Последние новости
Почему Путин проигнорировал Украину в своем послании? Аваков назначил рядового полицейского на генеральскую должность Украинские производители пытались обмануть Россию еще до Майдана
Комментарии
В мире , Украина
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение