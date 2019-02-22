ЕС снимает санкции с соратников Януковича

Евросоюз ослабляет санкции против бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, тем самым реабилитируя противников Евромайдана. ЕС планирует в ближайшее время разморозить активы бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Клюева.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

«Евросоюз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы Администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против самого Януковича и 11 других членов его команды будут продлены еще на один год», — написал журналист.

Из-за ситуации на Украине в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продлевал. Однако, в прошлом году суд ЕС в Люксембурге признал незаконными санкции в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.