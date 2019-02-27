Венесуэла рассказала о содержимом сожженных на границе грузовиков

По словам Арреасы, один из грузовиков подожгли со стороны Колумбии с помощью коктейля Молотова. Внутри него нашли не только медикаменты и еду, но и инструменты для баррикад, проволоку, ограждения, а также гвозди для вооружения, отметил он.

Министр добавил, что летальное оружие против демонстрантов на границе не использовалось, а большинство раненых в результате беспорядков — это сотрудники служб безопасности, солдаты и полицейские.

Грузовики с гуманитарной помощью доехали до границ Венесуэлы 23 февраля. Фуры не смогли попасть на территорию страны со стороны Бразилии, а грузовики со стороны Колумбии сожгли. Позже президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Колумбией и приказал колумбийским дипломатам покинуть страну в течение суток.