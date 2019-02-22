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Тимошенко оценила шансы Порошенко пройти во второй тур выборов 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: Р-Спорт
Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что действующий глава государства Петр Порошенко "и близко не попадает" во второй тур президентских выборов.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Согласно данным опроса, опубликованным ранее социологической службой Центра Разумкова, рейтинг шоумена Владимира Зеленского составляет 17,5%, Порошенко — 13,1%, Тимошенко — 11,5%. Менее месяца назад Тимошенко заявляла, что выйдет во второй тур именно с Порошенко, но у него "не будет шансов".
"Они хотят сейчас фальшивой и купленной социологией легализировать будущий подкуп и фальсификацию выборов. Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадет", — сказала Тимошенко на пресс-конференции в пятницу.
По ее словам, реальные результаты социологических опросов будут обнародованы перед выборами. Лидер партии также заявила, что монетизация субсидий и повышение пенсий с 1 марта — это все "проделки Порошенко" для того, чтобы выиграть выборы.
Тимошенко также сообщила, что у нее нет "плана Б" на случай, если она не выйдет во второй тур.
"Никакого плана Б не будет, будет надежный план А", — сказала она.
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Комментарии
В мире , Украина , ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Владимир Зеленский
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