Тимошенко оценила шансы Порошенко пройти во второй тур выборов

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Согласно данным опроса, опубликованным ранее социологической службой Центра Разумкова, рейтинг шоумена Владимира Зеленского составляет 17,5%, Порошенко — 13,1%, Тимошенко — 11,5%. Менее месяца назад Тимошенко заявляла, что выйдет во второй тур именно с Порошенко, но у него "не будет шансов".

"Они хотят сейчас фальшивой и купленной социологией легализировать будущий подкуп и фальсификацию выборов. Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадет", — сказала Тимошенко на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, реальные результаты социологических опросов будут обнародованы перед выборами. Лидер партии также заявила, что монетизация субсидий и повышение пенсий с 1 марта — это все "проделки Порошенко" для того, чтобы выиграть выборы.

Тимошенко также сообщила, что у нее нет "плана Б" на случай, если она не выйдет во второй тур.