Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор (ДРСМД. — RT), и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах», — приводит его слова БЕЛТА.

Он отметил, что ещё хуже будет, если эти ракеты будут размещены на территории Украины.

Лукашенко выступил категорически против разрыва соглашения. Он также высказал мнение, что НАТО может пойти на размещение соответствующего вооружения в Европе.

Ранее белорусский лидер заявил, что государству может понадобиться более эффективное оружие в случае роста активности НАТО.