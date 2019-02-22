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Президент Молдавии получил анонимное письмо о готовящемся покушении 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Молдавские СМИ опубликовали в пятницу анонимное письмо президенту республики Игорю Додону с предупреждением о готовящемся на него покушении после парламентских выборов 24 февраля. В администрации президента корреспонденту ТАСС подтвердили в пятницу, что "письмо настоящее", однако комментировать его отказались.
"Господин президент, как мне стало известно из достоверных источников, В. Плахотнюком (лидером контролирующей парламент Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк — прим. ТАСС) готовится ваше убийство сразу после выборов. Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте", — приводит текст письма газета "Аргументы и факты в Молдове".
В письме отмечается, что исполнителем должен стать человек из криминального мира.
"Ему задним числом делают историю болезни, — говорится в анонимном послании. — Безусловно, вам это известно, но хочу еще раз акцентировать — вся ваша охрана и сопровождение буквально напичканы людьми Плх (Плахотнюка — прим. ТАСС)".
Автор полагает, что публикация этого письма должна остановить людей, планирующих преступление.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля. Эти выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум, на который выносятся вопросы о сокращении числа депутатов парламента и отставки депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей.
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Комментарии1
В мире , СНГ , Игорь Додон , Администрация Президента РФ , Демократическая партия США , Аргументы и Факты , ИТАР-ТАСС , Молдова
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