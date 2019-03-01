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Священник рассказал, о чем общается с Бутиной во время своих визитов 

РИА Новости + ещё 32 47 минут назад
Фото: Reuters
Россиянка Мария Бутина расстроена решением судьи отложить на месяц назначение даты вынесения приговора, сообщил в пятницу РИА Новости посещающий ее в тюрьме православный священник Виктор Потапов.
"Я был у Марии снова в среду. Конечно, она расстроена, что на последнем заседании власти попросили судью отложить слушания по дате приговора на месяц", — сказал он.
По его словам, он посещает ее раз в неделю последние четыре месяца, и проблем с тюремным руководством по этому поводу не было. Мария, говорит Потапов, сохраняет позитивный настрой.
"Ее психологическое состояние очень хорошее и очень позитивное… Она старается со всеми ладить… Ее цель — читать, молиться и уехать домой", — сказал он.
По словам священника, за четыре месяца их общения Бутина сильно изменилась в своем отношении к вере.
"Каждый раз я приношу ей четыре-пять книг на религиозные темы. Они изучает их и каждый раз, когда я прихожу, готовит список 15-20 вопросов о религии и духовной жизни. Я вижу, что благодаря милости Святого Духа она истинно переменилась", — рассказал Потапов.
За все время он принес задержанной около 50 таких книг и Библию, добавил собеседник агентства. Кроме того, она читает "Преступление и наказание" Федора Достоевского из тюремной библиотеки, где обнаружилось несколько книг на русском языке.
"Мария считает, что проведенное в тюрьме время — это положительный опыт. Она благодарит Бога каждый день, что у нее есть время молиться, учиться и жить духовной жизнью", — сказал он.
Ранее судья по просьбе стороны обвинения назначила слушания по дате приговора на 28 марта, дав прокуратуре время на завершение сотрудничества с россиянкой, на которое она пошла в рамках сделки со следствием.
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл ранее сообщил, что если судья прислушается к рекомендациям, изложенным в сделке со следствием, то срок составит до шести месяцев, которые Бутина уже отбыла в тюрьме. Таким образом, ее могут в краткие сроки депортировать в Россию.
Бутина была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство — в противном случае ей грозило до 20 лет тюрьмы. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило до 15 лет тюрьмы.
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В мире , США , Федор Достоевский , Виктор Потапов , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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