Бутину готовят к депортации в Россию

Роберт Дрисколл, адвокат Марии Бутиной сообщил о подготовке ее депортации в Россию . Об этом сообщает ТАСС.

Паспорт арестованной в США россиянки передан миграционной службе страны, Бутина может вернуться на родину уже этой весной — в марте или апреле, заявил адвокат. Он считает, что суд приговорит Бутину к наказанию, которое будет равно уже отбытому в тюрьме сроку. Дрисколл отметил, что американское правительство идет в этом плане на встречу, окончательное решение будет за судьей.

Адвокат напомнил, что согласно условиям сделки Бутиной с прокурорами власти США могут сами решать, когда давать суду согласие на ее освобождение. Соответственно, держать россиянку в заключении могут, пока она не завершит сотрудничество с американской прокуратурой.

Тем временем, условия содержания Бутиной в тюрьме смягчились. Она может покидать свою камеру в течение дня, заниматься физкультурой и несколько раз в неделю смотреть телевизор.