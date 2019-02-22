Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бутину готовят к депортации в Россию 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Роберт Дрисколл, адвокат Марии Бутиной сообщил о подготовке ее депортации в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Паспорт арестованной в США россиянки передан миграционной службе страны, Бутина может вернуться на родину уже этой весной — в марте или апреле, заявил адвокат. Он считает, что суд приговорит Бутину к наказанию, которое будет равно уже отбытому в тюрьме сроку. Дрисколл отметил, что американское правительство идет в этом плане на встречу, окончательное решение будет за судьей.
Адвокат напомнил, что согласно условиям сделки Бутиной с прокурорами власти США могут сами решать, когда давать суду согласие на ее освобождение. Соответственно, держать россиянку в заключении могут, пока она не завершит сотрудничество с американской прокуратурой.
Тем временем, условия содержания Бутиной в тюрьме смягчились. Она может покидать свою камеру в течение дня, заниматься физкультурой и несколько раз в неделю смотреть телевизор.
BFM.RU: последние новости
Американский адмирал: Россия не должна контролировать Северный морской путь ЕСПЧ отказался удовлетворить запрос Украины по инциденту в Керченском проливе Группа Bellingcat заявила, что знает реальное имя третьего фигуранта дела об отравлении «Новичком»
Комментарии1
В мире , США
Читайте также
Видео
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Сожжение верблюдов для укрепления России заинтересовало СК
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение