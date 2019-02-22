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Сайт об «агрессии России» на Украине представили в Госдепе США 

Вечерняя Москва + ещё 6 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер представил сайт «об агрессии России на Украине». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
— Наш новый сайт «Противодействие российской агрессии на Украине» — инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине, — говорится в тексте публикации.
По утверждению Курта Волкера, Россия якобы «незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины» после событий в феврале 2014 года. На представленном им сайте вся хронология произошедших на Украине событий за последние пять лет представляется как «российская агрессия».
Москва в ответ на это неоднократно заявляла, что является лишь посредником в урегулировании конфликта.
Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого в стране сменилась власть. Полуостров Крым в результате референдума вошел в состав России. На востоке Украины начались массовые протесты, в ответ на которые Киев развернул военную операцию в Донбассе.
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Комментарии1
В мире , Украина , Курт Волкер , Госдеп США
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