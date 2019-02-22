Сайт об «агрессии России» на Украине представили в Госдепе США

— Наш новый сайт «Противодействие российской агрессии на Украине» — инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине, — говорится в тексте публикации. Please see our new website «Countering Russia's Aggression in Ukraine» — an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of 🇷🇺 aggression in 🇺🇦.



Thanks to ⁦@CSOAsstSec⁩ and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 21 февраля 2019 г.

По утверждению Курта Волкера, Россия якобы «незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины» после событий в феврале 2014 года. На представленном им сайте вся хронология произошедших на Украине событий за последние пять лет представляется как «российская агрессия».

Москва в ответ на это неоднократно заявляла, что является лишь посредником в урегулировании конфликта.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого в стране сменилась власть. Полуостров Крым в результате референдума вошел в состав России. На востоке Украины начались массовые протесты, в ответ на которые Киев развернул военную операцию в Донбассе.

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