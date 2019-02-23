Польша обвинила Евросоюз в поддержке России

Брюссель выступил против строительства канала через Балтийскую косу из-за России . С соответствующим заявлением выступил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик в эфире «Польского радио».

Министр сообщил, что после заявления Польши о планах строительства канала Еврокомиссия провела переговоры с российскими представителями.

По словам Грубарчика, после встречи европейские чиновники обратила внимание польских властей на проблему вырубки деревьев в рамках строительства Вислинского канала.

«Представитель России обратился в комиссию, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений», — сказал министр.

Сам Грубарчик заверил журналистов, что проект не представляет угрозы для окружающей среды.

О том, что власти Польши планируют построить судоходный канал через Балтийскую косу стало известно в начале этого года после того, как в Сети появились документы тендера на поиск подрядчика.

В частности, от фирмы-исполнителя требовалось создать из извлеченного грунта искусственный остров. Это позволило бы увеличить территорию Польши на 181 гектар. Планировалось, что новая территория появится в территориальных водах страны, а сам канал должен был протянуться на 1,3 километра. Через него в порт польского Эльблонга смогли бы заходить суда с осадкой до четырех метров.

По предварительной информации стоимость работ оценивалась в 800 миллионов злотых (15,13 миллиарда рублей).