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Польша обвинила Евросоюз в поддержке России 

360tv.ru + ещё 7 24 минуты назад
Фото: EPA
Брюссель выступил против строительства канала через Балтийскую косу из-за России. С соответствующим заявлением выступил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик в эфире «Польского радио».
Министр сообщил, что после заявления Польши о планах строительства канала Еврокомиссия провела переговоры с российскими представителями.
По словам Грубарчика, после встречи европейские чиновники обратила внимание польских властей на проблему вырубки деревьев в рамках строительства Вислинского канала.
«Представитель России обратился в комиссию, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений», — сказал министр.
Сам Грубарчик заверил журналистов, что проект не представляет угрозы для окружающей среды.
О том, что власти Польши планируют построить судоходный канал через Балтийскую косу стало известно в начале этого года после того, как в Сети появились документы тендера на поиск подрядчика.
В частности, от фирмы-исполнителя требовалось создать из извлеченного грунта искусственный остров. Это позволило бы увеличить территорию Польши на 181 гектар. Планировалось, что новая территория появится в территориальных водах страны, а сам канал должен был протянуться на 1,3 километра. Через него в порт польского Эльблонга смогли бы заходить суда с осадкой до четырех метров.
По предварительной информации стоимость работ оценивалась в 800 миллионов злотых (15,13 миллиарда рублей).
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Комментарии1
В мире , Политика , ЕС , Еврокомиссия , Польша
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