Киеву отказали в жалобе из-за инцидента в Керченском проливе

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ЕСПЧ не удовлетворил жалобу Киева из-за инцидента в Керченском проливе 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Европейский Суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся в настоящее время под стражей в Москве, о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи. При этом со ссылкой на заключения Министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций.
Как сообщается на сайте Минюста, ЕСПЧ счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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В мире , Видео , Украина , ВЛАДИМИР ПУТИН , ЕСПЧ , СБУ , Минюст РФ
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