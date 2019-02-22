ЕСПЧ не удовлетворил жалобу Киева из-за инцидента в Керченском проливе

"Европейский Суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся в настоящее время под стражей в Москве, о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи. При этом со ссылкой на заключения Министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций.

Как сообщается на сайте Минюста, ЕСПЧ счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.