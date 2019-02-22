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В Японии встали на защиту «незаконной оккупации» Курил 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Необходимости вносить изменения в формулировки «исконные территории» и «незаконная оккупация Россией», используемые Японией в официальных документах по отношению к южнокурильским островам, нет. Как передает газета Sankei Shimbun, об этом заявил Мицухиро Миякоси, министр по делам Окинавы и северных территорий — так японцы называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
По его словам, решение о том, какое выражение и в каком случае использовать, может меняться. Это зависит в том числе от отношений с другими странами.
«Я не думаю, что мы должны менять формулировки», — сказал министр.
7 февраля стало известно, что Япония перестала использовать термин «незаконная оккупация». Тем не менее премьер-министр страны Синдзо Абэ подчеркнул, что острова принадлежат Японии, и с помощью переговоров он будет стремиться их вернуть.
Мирный договор между Москвой и Токио не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо.
Москва считает спорный архипелаг частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
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В мире , Политика , СИНДЗО АБЭ , Банк "Итуруп" , Окинава , Япония
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