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Трамп встретится с вице-премьером Госсовета Китая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретится с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, говорится в сообщении Белого дома.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что по приглашению американской стороны Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам. Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина.
США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. Американскую делегацию возглавляет торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, в нее также вошли глава минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономическим вопросам Лэрри Кудлоу, а также помощник президента по вопросам торговли Питер Наварро. В Белом доме сообщили, что стороны также обсудят "обещание Китая приобрести значительное количество товаров и услуг из США".
Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне прошел в Пекине 14-15 февраля. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".
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В мире , США , ЦЗИНЬПИН СИ , ДОНАЛЬД ТРАМП , Госсовет КНР , Минфин , Китай
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