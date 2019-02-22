Адмирал ВМС США заявил, что России не позволят контролировать Севморпуть

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, пишет Washington Examiner.

По его словам, Арктика и Северный морской путь должны в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета, и на этот регион не имеет права претендовать никто.

"Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, что она оставалась свободной и открытой для всех", — заявил Фогго.

При этом он добавил, что американские компании не заинтересованы в использовании Северного морского пути, поскольку его глубина слишком маленькая для кораблей из США.

Кроме того, Фогго сказал, что Китай не состоит в Арктическом совете, а имеет лишь статут "наблюдателя", и поэтому, по словам адмирала, не имеет права на пользование арктическими водами.

Фогго также выразил мнение, что отношения между Россией и Китаем не такие близки, как может казаться, и что между странами будут сохраняться разногласия, особенно в Арктике.

Арктический совет — международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В него входят Дания, Швеция, Финляндия, Россия, США, Канада, Исландия и Норвегия. Еще ряд стран имеют статус "наблюдателя".