Telegraph: 100 парламентариев-консерваторов собираются заставить Мэй отложить Brexit

Упомянутая сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group ("Группу осуществления Brexit"). Она включает в себя как идеологических сторонников, так и противников выхода из ЕС, которые, при всех различиях во взглядах, не желают беспорядочного "развода" с Брюсселем . Лидерами группы являются депутаты Саймон Харт и Эндрю Перси. Они уже сообщили в письме главному партийному парламентскому организатору Джулиану Смиту , что репутация тори и сформированного этой партией правительства зависит от способности "осуществить упорядоченный выход в соответствии с существующим графиком".

Однако, как подчеркнули Харт и Перси, несмотря на то, что министры, по всей видимости, добьются на переговорах в Брюсселе ожидаемых изменений в механизме режима "бэкстоп" (который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе — прим. ТАСС ), это все равно не убедит многих парламентариев в необходимости поддержать сделку с властями ЕС.

"Многие члены нашей группы предупредили нас о своем намерении — при условии, если отклонение сделки будет выглядеть вероятным — поддержать запланированные поправки от имени [депутата от Конесрвативной партии] Оливера Летвина и других, что возымеет двойной эффект в виде снятия с повестки дня выхода без сделки и откладывания Brexit", — сказано в этом письме, текст которого попал в распоряжении "Дейли телеграф".

Риск правительственного кризиса

Другая газета — "Гардиан" — сообщила вечером в четверг на своем сайте о том, что совместное парламентское предложение Летвина и парламентария от лейбористов Иветт Купер, в котором изложена идея откладывания срока выхода страны из ЕС при отсутствии гарантий недопущения Brexit без сделки со стороны Терезы Мэй, готовы поддержать 25 членов британского правительства. А это может поставить премьера перед необходимостью отправить их всех в отставку, что неизбежно породит правительственный кризис. С учетом же того, что поправка Летвина-Купер может получить уверенную поддержку не только депутатов Brexit Delivery Group, но и со стороны оппозиционной Лейбористской партии и Шотландской национальной партии, вероятность ее принятия парламентом очень высока.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.