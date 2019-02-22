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Telegraph: 100 парламентариев-консерваторов собираются заставить Мэй отложить Brexit 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от правящей Консервативной партии предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что они собираются выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент. Об этом вечером в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.
Упомянутая сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group ("Группу осуществления Brexit"). Она включает в себя как идеологических сторонников, так и противников выхода из ЕС, которые, при всех различиях во взглядах, не желают беспорядочного "развода" с Брюсселем. Лидерами группы являются депутаты Саймон Харт и Эндрю Перси. Они уже сообщили в письме главному партийному парламентскому организатору Джулиану Смиту, что репутация тори и сформированного этой партией правительства зависит от способности "осуществить упорядоченный выход в соответствии с существующим графиком".
Однако, как подчеркнули Харт и Перси, несмотря на то, что министры, по всей видимости, добьются на переговорах в Брюсселе ожидаемых изменений в механизме режима "бэкстоп" (который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе — прим. ТАСС), это все равно не убедит многих парламентариев в необходимости поддержать сделку с властями ЕС.
"Многие члены нашей группы предупредили нас о своем намерении — при условии, если отклонение сделки будет выглядеть вероятным — поддержать запланированные поправки от имени [депутата от Конесрвативной партии] Оливера Летвина и других, что возымеет двойной эффект в виде снятия с повестки дня выхода без сделки и откладывания Brexit", — сказано в этом письме, текст которого попал в распоряжении "Дейли телеграф".
Риск правительственного кризиса
Другая газета — "Гардиан" — сообщила вечером в четверг на своем сайте о том, что совместное парламентское предложение Летвина и парламентария от лейбористов Иветт Купер, в котором изложена идея откладывания срока выхода страны из ЕС при отсутствии гарантий недопущения Brexit без сделки со стороны Терезы Мэй, готовы поддержать 25 членов британского правительства. А это может поставить премьера перед необходимостью отправить их всех в отставку, что неизбежно породит правительственный кризис. С учетом же того, что поправка Летвина-Купер может получить уверенную поддержку не только депутатов Brexit Delivery Group, но и со стороны оппозиционной Лейбористской партии и Шотландской национальной партии, вероятность ее принятия парламентом очень высока.
Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
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Комментарии1
В мире , Европа , Джулиан Смит , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , Daily Telegraph , The Guardian , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Великобритания
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