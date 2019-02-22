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Найдена могила 3500 жертв террористов «Исламского государства» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo
В сирийской Ракке, которая называлась «столицей» запрещенной в России террористической организации «Исламское государстве», найдено самое массовое захоронение жертв боевиков. Об этом пишет Daily Mail.
В братской могиле обнаружено более 3500 тел.
Местные жители утверждают, что некоторых погибших хоронили в оранжевых робах. В такую одежду исламисты одевали жертв перед публичными казнями.
Массовые захоронения жертв ИГ и ранее находили на территории Сирии и Ливии: в некоторых из них были обнаружены сотни трупов.
11 февраля заместитель генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков на выступлении перед Совбезом ООН рассказал, что у «Исламского государства» остались финансовые резервы в размере от 50 миллионов до 300 миллионов долларов и от 14 тысяч до 18 тысяч боевиков в Ираке и Сирии. При этом среди боевиков присутствует три тысячи иностранных террористов.
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В мире , Ближний Восток , Владимир Воронков , Совбез ООН , ООН , Исламское государство , Daily Mail
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