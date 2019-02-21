Власти придумали схему для перерасчета пенсий
Схема начисления соцдоплаты к пенсии изменится, чтобы пенсионеры перестали чувствовать себя «обманутыми», рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Бывшая преподавательница английского языка Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером, сообщает «Форбс».
Песков рассказал о недовольстве Путина
Эффективность выполнения поручений президента по защите бизнеса от необоснованного уголовного преследования вызывает недовольство у Владимира Путина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным гиперзвуковая ракета «Циркон», лежащая «в загашнике» Вооруженных сил России, способна за пять минут уничтожить ключевые элементы управления ракетами США, развернутых в Европе.
Путин допустил отключение России от интернета
Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.
Белоруссию попытались "стравить" с Россией
В Белоруссии может повториться «украинский сценарий» — война и «аннексия» территорий со стороны России. Об этом изданию Лiга.net заявил экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании, а ныне советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.
Киев разорвет договор с Россией по Азовскому морю
Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, хотя это не является "панацеей". Об этом сказал глава украинского МИД Павел Климкин.
Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Сообщение об этом в четверг, 21 февраля, опубликовано на сайте главы государства.
Муж убил всю семью за отказ жены сделать грудь
Житель Тайваня убил себя, двух детей и жену, после того как супруга отказалась во второй раз увеличить размер груди. Об этом сообщает издание Daily Mail.