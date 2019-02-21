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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Власти придумали схему для перерасчета пенсий

Схема начисления соцдоплаты к пенсии изменится, чтобы пенсионеры перестали чувствовать себя «обманутыми», рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства труда.

В РФ появилась долларовая миллиардерша

Бывшая преподавательница английского языка Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером, сообщает «Форбс».

Песков рассказал о недовольстве Путина

Эффективность выполнения поручений президента по защите бизнеса от необоснованного уголовного преследования вызывает недовольство у Владимира Путина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения

Анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным гиперзвуковая ракета «Циркон», лежащая «в загашнике» Вооруженных сил России, способна за пять минут уничтожить ключевые элементы управления ракетами США, развернутых в Европе.

Путин допустил отключение России от интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.

Белоруссию попытались "стравить" с Россией

В Белоруссии может повториться «украинский сценарий» — война и «аннексия» территорий со стороны России. Об этом изданию Лiга.net заявил экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании, а ныне советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

Киев разорвет договор с Россией по Азовскому морю

Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, хотя это не является "панацеей". Об этом сказал глава украинского МИД Павел Климкин.

Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Сообщение об этом в четверг, 21 февраля, опубликовано на сайте главы государства.

Муж убил всю семью за отказ жены сделать грудь

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Житель Тайваня убил себя, двух детей и жену, после того как супруга отказалась во второй раз увеличить размер груди. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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В мире , Видео , ДМИТРИЙ ПЕСКОВ , ПАВЕЛ КЛИМКИН , НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ , ВЛАДИМИР ПУТИН , АНДЕРС РАСМУССЕН , МИД , Минтруд , НАТО , РИА Новости , Forbes , ИТАР-ТАСС
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