В Париже появились новые антисемитские надписи

На улицах Парижа появились новые антисемитские лозунги. Об этом сообщила мэр 14-го округа столичного города Карин Пети.

По некоторым данным, надписи были обнаружены на дверях одного из зданий и на автобусной остановке.

В настоящее время местные правоохранители пытаются найти злоумышленников, которые должны понести ответственность за свои деяния, передает ТАСС

В последнее время во Франции наблюдается рост антисемитских настроений. Местные власти опасаются, что нехорошая тенденция может привести к трагическим последствиям.

Николя Саркози. На днях в Париже и некоторых других французских городах прошли многотысячные акции, организаторы которых выступили против проявлений расизма в стране. На одном из мероприятий присутствовали бывшие президенты страны Франсуа Олланд

Накануне израильские СМИ написали об очередном акте вандализма во Франции. Инцидент произошел на территории одного из местных кладбищ, где неизвестные на нескольких надгробных памятниках нарисовали фашистские свастики и написали рядом антисемитские лозунги.