Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Париже появились новые антисемитские надписи 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На улицах Парижа появились новые антисемитские лозунги. Об этом сообщила мэр 14-го округа столичного города Карин Пети.
По некоторым данным, надписи были обнаружены на дверях одного из зданий и на автобусной остановке.
В настоящее время местные правоохранители пытаются найти злоумышленников, которые должны понести ответственность за свои деяния, передает ТАСС.
В последнее время во Франции наблюдается рост антисемитских настроений. Местные власти опасаются, что нехорошая тенденция может привести к трагическим последствиям.
На днях в Париже и некоторых других французских городах прошли многотысячные акции, организаторы которых выступили против проявлений расизма в стране. На одном из мероприятий присутствовали бывшие президенты страны Франсуа Олланд и Николя Саркози.
Накануне израильские СМИ написали об очередном акте вандализма во Франции. Инцидент произошел на территории одного из местных кладбищ, где неизвестные на нескольких надгробных памятниках нарисовали фашистские свастики и написали рядом антисемитские лозунги.
Российская Газета: последние новости
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 Как победить дефицит воды на полуострове Крым Куба уличила США в переброске войск к Венесуэле
Комментарии1
В мире , Европа , ФРАНСУА ОЛЛАНД , НИКОЛЯ САРКОЗИ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пугачеву экстренно госпитализировали? Галкин внес ясность
Шоу-бизнес Статьи
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение