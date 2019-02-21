Экс-депутат Рады: Украина вымирает с 2014 года

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров рассказал НСН, что данные о 42 миллионах человек, проживающих на Украине , сильно завышены.

Население Украины за минувший год сократилось более чем на 233 тысячи человек — до 42 миллионов 153 тысяч. Как пишет ТАСС , такие данные, по состоянию на 1 января, публикует Государственная служба статистики Украины. В ведомстве отметили, что темпы сокращения населения страны опережают показатели 2017 года: тогда оно сократилось на 198 тысяч человек. Такие значения связаны с растущими темпами естественной убыли населения. При этом темпы миграционного прироста увеличились. Если в 2017 году этот показатель составлял 11,9 тысяч человек, то в минувшем году — 18,5 тысяч. Между тем, по данным ООН , население Украины к 2050 году может сократиться на 18%.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН заявил, что численность населения страны уменьшается уже не первый год:

«Эта тенденция к вымиранию украинцев сохраняется с 2014 года. Каждый год Украина теряет около 200 тысяч человек. Потому что смертность практически в два раза превышает рождаемость. Вторая не менее важная проблема — это миграция. Статистка говорит, что на Украине проживает около 42 миллионов человек. На мой взгляд, эта цифра очень завышена. Потому что никто в настоящий момент не может сказать, сколько точно человек живёт в стране. Последняя перепись проводилась в 2001 году. По данным, которые есть на текущий момент в отношении миграции, за последние четыре года — а это мы слышим из уст чиновников — миграционные процессы только ускорились. По самым скромным подсчётам, в настоящий момент за пределами Украины пребывает около 7-9 миллионов человек. В основной своей массе это люди, которые не просто выехали на сезонные работы. Они вряд ли вернутся на Украину», — отметил собеседник НСН.

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По словам Спиридона Килинкарова, численность населения, которое к 2050 году останется в стране, будет зависеть от того, как Украина будет строить свою внутреннюю и внешнюю политику. Если ситуация останется такой же, то люди, безусловно, будут покидать страну и искать себе место где-то за границей.

«Хочу также отметить, что на указанные 42 миллиона человек сегодня приходится лишь 9,6 миллионов, которые работают. Невозможно обеспечить благополучие государства при таком раскладе. Для примера, в УССР на 52 миллиона человек было 24,5 миллиона работающих. Соответственно, были финансовые ресурсы, которые позволяли обеспечивать жизнедеятельность государства. И нет никаких предпосылок к тому, что на Украине появятся новые рабочие места и произойдёт новый процесс индустриализации. Поэтому украинцы и дальше будут уезжать и искать себе место за пределами страны», — резюмировал он.