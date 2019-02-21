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Раскрыта крупная схема финансирования ИГ 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
В Ираке раскрыли крупнейшую в истории страны сеть финансирования террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в Национальной разведывательной службе, передает Al Sumaria.
По данным ведомства, сеть была крайне разветвленной, а в целом группа, направлявшая средства боевикам, действовала в разных странах. В заявлении спецслужбы указывается, что деньги проводили через различные фирмы и магазины множеством способов. Таким образом движение средств скрывали, а также создавали путаницу, затрудняющую их отслеживание.
Другие подробности не сообщаются. Сколько человек было задействовано в реализации схемы и в каких странах действовала группа, также не уточняется.
Ранее стало известно, что Ираку передали 150 иракских бойцов ИГ. Террористов передало вооруженное формирование, борющееся с группировкой на территории Сирии при поддержке США.
Отмечалось, что «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союз курдских и арабских группировок, поддерживаемый США, пытается очистить от террористов ИГ последние удерживаемые ими территории на юго-востоке Сирии.
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В мире , Ближний Восток , Исламское государство , Ирак
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