На Украине назначили проверку «Радио Шансон»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку "Радио Шансон" из-за несоблюдения языковых квот на передачи на украинском языке, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, в течение первого года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 50%, в течение второго года — не менее 55%, в течение третьего года — не менее 60%.

"Доля ведения передач на государственном языке в эфире лицензиата составляла 57% суточного объема ведения передач, однако в соответствии с действующим законодательством с 8 ноября 2018 года ее доля должна быть не менее 60% суточного объема", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в связи с этим регулятор решил назначить компании внеплановую проверку.