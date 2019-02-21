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На Украине назначили проверку «Радио Шансон» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку "Радио Шансон" из-за несоблюдения языковых квот на передачи на украинском языке, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, в течение первого года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 50%, в течение второго года — не менее 55%, в течение третьего года — не менее 60%.
"Доля ведения передач на государственном языке в эфире лицензиата составляла 57% суточного объема ведения передач, однако в соответствии с действующим законодательством с 8 ноября 2018 года ее доля должна быть не менее 60% суточного объема", — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, в связи с этим регулятор решил назначить компании внеплановую проверку.
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