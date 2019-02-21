Поклонская посоветовала Климкину пить антидепрессанты

Накануне на своей странице в той же соцсети Климкин заявил, что в 2014 году Крым был «недостаточно украинским», однако пять лет спустя «не стал более русским».

«Крым сегодня еще более украинский», — написал дипломат, объяснив это становлением фразы «Крым — это Украина» «руководством к действию» и пообещав «довести это дело до конца».

Несколько часов назад Поклонская ответила министру. По ее словам, Климкин — «фантазер», ведь Крым не был украинским никогда.

Кроме того, депутат перечислила еще несколько «иллюзий», которые питает Климкин, а именно о том, что некто ведет против Украины войну, что к Украине прислушиваются в Европе, что украинский путь правильный, а не «предательский» по отношению к «памяти предков».