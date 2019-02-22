Венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления заявил, что вице-президент страны Делси Родригес принял предложение Евросоюза (ЕС) о доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на прямую трансляцию выступления Мадуро в Periscope.
Президент подчеркнул, что Родригес принял такое решение на встрече с контактной группой ЕС.
" [Родригес] принял предложение о финансировании на €2 млрд по части технической гуманитарной помощи через систему ООН", — сказал Мадуро.
Ранее сообщалось, что венесуэльские власти закрыли границу страны с Бразилией.