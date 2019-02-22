53 человека пострадали в акциях протеста в Каталонии

В четверг, 21 февраля, в Каталонии не менее 53 человек пострадали в ходе акций протеста сторонников независимости региона. Такие данные СМИ сообщили представители службы медицинской помощи автономии и пресс-службы полиции Каталонии (Моссос д'Эсквадра).

К врачам за помощью обратились уже 44 человека, в том числе семеро полицейских. в свою очередь представители Моссос д'Эсквадра отметили, что пострадали не менее 16 сотрудников полиции. К настоящему времени задержаны трое участников демонстраций.

Акции протеста сторонников независимости Каталонии начались в регионе утром в четверг, 21 февраля. Их участники выступают против судебного процесса над сепаратистскими политиками региона. Митинги проходят в рамках всеобщей забастовки, стартовавшей в автономии. Протестующие перекрывают железнодорожные пути и дороги, жгут автопокрышки.

Судебные слушания по делу лидеров сепаратистского процесса начались 12 февраля, напоминает ТАСС . Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабинета министров и парламента региона. Как ожидается, слушания продлятся несколько месяцев, а приговор политикам могут вынести только летом. Прокуратура Испании обвиняет некоторых из них в растрате государственных средств и в подстрекательстве к бунту и просит для них 25 лет тюрьмы.

Голосование о выходе из состава королевства прошло в Каталонии 1 октября 2017 года. Мадрид с самого начала называл этот референдум нелегитимным, отказываясь признавать его результаты. Резолюция о провозглашении независимой республики была утверждена парламентом Каталонии 27 октября. В ответ власти страны задействовали статью №155 конституции, ранее никогда не применявшуюся и позволившую ограничить самоуправление региона.