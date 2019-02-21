Кто хочет «разморозить» конфликт в Косово

Сербии предупреждают об угрозе эскалации конфликта в Косово. Поведение правительства самопровозглашённой республики, по мнению Белграда, затормозило переговоры и поставило Косово на грань гуманитарной катастрофы. Но в интересы США Евросоюза не входит появление ещё одной горячей точки в Европе, поэтому Запад может вынудить косовских албанцев пойти на уступки, полагают эксперты.

Ситуация в Косово и Метохии вышла из стадии «замороженного конфликта» и может в дальнейшем ухудшиться из-за введённых властями Республики Косово торговых пошлин, полагает президент Сербии Александр Вучич.

«Слушая недавние заявления из Приштины, становится ясно, что они не собираются отменять торговые пошлины в скором времени. Боюсь, что мы вышли из того, что называлось замороженным конфликтом, и сегодня можем ожидать только ухудшения положения вещей. Этот конфликт, к сожалению, разморожен», — заявил сербский президент.

По словам Вучича, в Белграде продолжают прилагать усилия по сохранению мира в регионе, несмотря на позицию косоваров относительно северных областей республики, заселённых в основном сербами, и заявлений о принадлежности горно-обогатительного комбината «Трепча». Предприятие находится в совместной собственности, большая часть принадлежит албанцам, но Приштина претендует на полный контроль за предприятием.

«Перед нами нелёгкий период, но мы постараемся сохранить мир и стабильность, сохранить наше государство и наши национальные интересы», — подчеркнул Вучич.

Двусторонние отношения между Белградом и самопровозглашённой Республикой Косово в очередной раз обострились осенью 2018 года. В конце ноября Приштина ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины . Позднее налоги были расширены на все товары, поступающие с территории Сербии, в том числе иностранного производства. 18 февраля директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич рассказал в интервью РИА «Новости» , о том, что введённые меры привели к проблемам с поставкой продуктов и медикаментов в Косово и Метохию, но Белград «всеми силами старается избежать гуманитарного кризиса». По оценке министра торговли, туризма и телекоммуникаций Расима Ляича, пошлины уже нанесли Центральной Сербии убытки на 90 млн евро.

В то же время Соединённые Штаты, сохраняющие контроль за ситуацией в регионе, также недовольны действиями Приштины. 11 февраля США отменили визит в Республику Косово командующего национальной гвардией Айовы генерала Тимоти Ора — из-за введённых пошлин. Против сбора высказывался также президент самопровозглашённой республики Хашим Тачи — он отметил, что от этих мер нужно отказаться ради нормализации отношений с Вашингтоном. Но пока что пошлины не отменены из-за сопротивления премьера самопровозглашённой республики Рамуша Харадиная, призывающего не отказываться от пошлин до тех пор, пока Сербия не признает независимость Косово.

Ещё один «горячий» вопрос в отношениях между Приштиной и Белградом — создание вооружённых сил Республики Косово. Процесс трансформации сил безопасности в полноценную армию был начат косовско-албанскими властями в декабре 2018-го. В Белграде опасаются, что вооружённые силы будут использована Приштиной для зачистки территории от этнических сербов. Эту позицию разделяет и Москва, обвиняющая Приштину в невыполнении резолюции Совбеза ООН № 1244 (запрещает создавать самостоятельную армию самопровозглашённой республике). В Евросоюзе и НАТО также скептически относятся к инициативе Приштины и опасаются, что подобный шаг приведёт к эскалации конфликта в регионе.

Следующий вопрос, который тормозит переговорный процесс между Сербий и Республикой Косово, — отсутствие соглашения о границах: в Белграде настаивают на контроле территорий на севере Косово с преимущественно сербским населением, но правительство самопровозглашённой республики на это пойти не готово.

Несмотря на многочисленные противоречия, конфликт между сербами и косоварами всё-таки далёк от полноценного вооружённого противостояния. Этому мешает и международный миротворческий контингент KFOR — он размещён в республике с 1999 года. Кроме того, хотя официальный Белград поддерживает дружеские отношения с Россией и обвиняет США и Евросоюз в покровительстве Приштине, сербские власти не отказываются от планов вступления в ЕС и продолжает вести диалог по статусу республики Косово.

Введённые Приштиной ограничения нанесли удар по экономике Сербии и усилили напряжённость в регионе, но открытого, а тем более — вооружённого противостояния в Косово не будет, полагает старший научный сотрудник и учёный секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева.

«В создании очередной горячей точки не заинтересованы ни США, ни Евросоюз. Вашингтон хотел бы сохранить единую управляемую территорию в Косово и поэтому, например, сдерживает попытки Приштины создать собственные вооружённые силы и другие амбиции по приобретению излишней самостоятельности», — отмечает News.ru балканист.

Но и у Сербии в переговорах с Республикой Косово мало возможностей, указывает Руднева.

«Ведущую роль в регионе продолжают играть США. Если они окажут давление на Приштину, то та, скорее всего, отменит пошлины. Но Западу может быть также выгодно давить на Сербию — по вопросам признания Республики Косово и сотрудничества с Россией. В этом плане торговые пошлины можно воспринимать как элемент этого давления», — заключает эксперт.

Пока у Косово не появилась регулярная армия и не началась зачистки сербских районов, полномасштабный конфликт в регионе маловероятен, считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова

«Белград постоянно шёл на уступки, но с конца 2018 года стал чаще проявлять характер, не желая признавать независимость Косово в обмен на членство в ЕС. Поэтому Республика Косово стала в ответ демонстрировать силу, в том числе введя стопроцентные пошлины на сербские товары», — указывает эксперт News.ru.

В ближайшее время следует ожидать давление на Белград и на Приштину со стороны Запада, с целью принуждения сторон к возобновлению переговорного процесса, прогнозирует Гуськова.