Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии не опасаются украинского сценария 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: ТАСС
Белорусский политолог Александр Шпаковский резко ответил в эфире НСН на предупреждение экс-генсека НАТО.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Белоруссии угрожает «российская агрессия». По его мнению, Россия хочет присоединить Белоруссию, чтобы таким путем приблизиться к границам Европы, передает «РИА Новости». Экс-генсек НАТО добавил, что чтобы избежать такого сценария, Белоруссия должна начать проводить реформы.
Белорусский политолог Александр Шпаковский заявил в эфире НСН, что Белоруссии не может грозить то, через что, по мнению Запада, прошла Украина в свое время.
«В Минске вообще никто, кроме узкой группы специалистов в области политических отношений, не в курсе, что какой-то бывший европейский чиновник что-то там заявил. Никакого украинского сценария в Беларуси не опасаются. Вообще повторения одного и того же сценария не может быть. Для каждой страны припасен свой сценарий. Чтобы белорусский сценарий пошел по своей колее развития, у нас и принимаются соответствующие меры, как по линии государственных органов власти, так и конструктивного гражданского общества», — рассказал он.
Отметим, что в своем заявлении бывший генсек НАТО отметил, что для проведения реформ, Минск должен получать больше помощи от Запада, но при условии, что там увидят «переориентацию страны на свободу и демократию».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Экс-генсек НАТО предостерег Белоруссию от «российской агрессии» Закрыта морская граница Венесуэлы в Карибском море Во Франции разработают закон против ненависти в интернете
Комментарии2
В мире , СНГ , Украина , АНДЕРС РАСМУССЕН , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
В Крыму обратились к НАТО
Армия Войска
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Вышел посмертный клип Децла на песню о любви
Шоу-бизнес
Минобороны показало беспилотную субмарину
Армия Оружие
Российский депутат угрожал лопатой женщине
Общество
Мать потерявшегося в лесу ребенка объяснилась
Происшествия
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение