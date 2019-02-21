В Раде рассказали, как Европа «наживается» на Украине

Кандидат в президенты Украины , депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" заявил, какую выгоду получают европейские страны от происходящего на Украине.

По его словам, все законопроекты, принятые по требованию европейских партнеров, включая снятие моратория на вывоз леса-кругляка, либерализация въезда украинцев в Европу, наносят серьезный вред Украине.

"Около шести миллионов украинцев уже работают в европейских странах и платят там взносы в пенсионные фонды, то есть они не собираются возвращаться. Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства", — рассказал Мураев.

Помимо этого, он затронул выступление главы Евросовета Дональда Туска об Украине, где он выразил полную поддержку стране. Однако Мураев считает, что речь Туска имела "ритуальный характер", а в реальности же несет совершенно другой посыл.

"Самое главное он сказал, когда давал дружеские советы. Туск рассказал, что во время избирательной кампании нужно прекратить внутренний конфликт, потому что его будут использовать соседи, особенно политические оппоненты внутри Евросоюза. То есть он сказал, что не вся Европа с нами", — подчеркнул Мураев.

Кроме того, депутат отметил, что Туск рассказал "интересную вещь" об украинской молодежи, которая через него "передает своей власти привет".

"Для молодежи на Украине ничего не делается, отсутствуют социальные лифты, и они выбирают свое будущее в Европе. По сути, Туск жестко "отхлестал" всех украинских еврооптимистов, всю эту провластную коалицию, которая и на этих выборах пытается нам продать евроинтеграцию, которую нам не обещает ни один из представителей государств Европы", — добавил Мураев.