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Экс-генсек НАТО предсказал войну в Белоруссии 

Рамблер + ещё 14 5 часов назад
В Белоруссии может повториться «украинский сценарий» — война и «аннексия» территорий со стороны России. Об этом изданию Лiга.net заявил экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании, а ныне советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.
«Или реформы, или постоянный гнет россиян», — предостерег Расмуссен президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По его мнению, Лукашенко не хочет реформировать страну, которую возглавляет, но и жить «под гнетом» российского коллеги Владимира Путина тоже не желает.
Расмуссен рекомендовал белорусским властям провести демократические реформы. Они, считает бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса, «уберегут» и «защитят» страну от «российской агрессии».
«Я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада, но нам нужно видеть переориентацию к свободе и демократии», — добавил он.
В мире , Армия , Видео , Войска , Другое , Украина , АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО , ВЛАДИМИР ПУТИН , АНДЕРС РАСМУССЕН , НАТО
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