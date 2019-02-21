Экс-генсек НАТО предсказал войну в Белоруссии

«Или реформы, или постоянный гнет россиян», — предостерег Расмуссен президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его мнению, Лукашенко не хочет реформировать страну, которую возглавляет, но и жить «под гнетом» российского коллеги Владимира Путина тоже не желает.

Расмуссен рекомендовал белорусским властям провести демократические реформы. Они, считает бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса, «уберегут» и «защитят» страну от «российской агрессии».