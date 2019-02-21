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Экс-глава НАТО предрек Белоруссии войну 

РИА Новости 2 часа назад
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы.
Рассмуссен заявил, что если Белоруссия не начнет проводить реформы, то ее может ожидать война. Он также призвал страну быстрее начать "реформироваться", чтобы достичь демократии и свободы, а также обезопасить себя от якобы "российской агрессии".
"Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию", — сказал экс-генсек НАТО.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к любой степени интеграции его страны и России, если такое объединение поддержат народы обоих государств.
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В мире , Армия , Видео , Войска , АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО , АНДЕРС РАСМУССЕН , НАТО
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