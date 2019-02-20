Янукович предсказал Порошенко Гаагский трибунал

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к гражданам страны и призвал их перестать терпеть издевательства нынешней власти в Киеве. Текст открытого письма опубликовал в соцсетях, пресс-секретарь сына Януковича — Александра, Юрий Кирасир.

В своем обращении Янукович назвал кровавые события 2014 года государственным переворотом, который, по его мнению, привел к окончательному упадку Украины.

«Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря — суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны, чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности», — следует из публикации в Facebook.

При этом, по словам Януковича, выгоду от такой ситуации получили конкретные политики. Что до нынешнего президента Украины Петра Порошенко , то, по словам Януковича, тат обязательно предстанет перед судом для военных преступников в Гааге.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, писал ранее News.ru.