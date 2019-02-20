Янукович предсказал Порошенко Гаагский трибунал 

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к гражданам страны и призвал их перестать терпеть издевательства нынешней власти в Киеве. Текст открытого письма опубликовал в соцсетях, пресс-секретарь сына Януковича — Александра, Юрий Кирасир.
В своем обращении Янукович назвал кровавые события 2014 года государственным переворотом, который, по его мнению, привел к окончательному упадку Украины.
«Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря — суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны, чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности», — следует из публикации в Facebook.
При этом, по словам Януковича, выгоду от такой ситуации получили конкретные политики. Что до нынешнего президента Украины Петра Порошенко, то, по словам Януковича, тат обязательно предстанет перед судом для военных преступников в Гааге.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, писал ранее News.ru.