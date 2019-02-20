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В Раде назвали Украину «новым Иерусалимом» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину "новым Иерусалимом", сообщает портал "Политнавигатор".
"У нас большая миссия, потому что мы живем в историческую эпоху. Настало время Украины в этой эпохе. И только тогда, осознав, насколько мы мощная нация, насколько мы — нация пассионариев, мы перестанем ныть и наконец поймем, что Бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса", — заявила Гопко.
Она также добавила, что Россия якобы готовит аншлюс Белорусии, и задача Киева — обратить на это внимание Европы.
По ее словам, Украина также должна дать надежду "мыслящим русским" и коренным народам России, "которые не хотят, чтобы Россия оставалась тюрьмой народов".
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