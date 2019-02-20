В Раде назвали Украину «новым Иерусалимом»

"У нас большая миссия, потому что мы живем в историческую эпоху. Настало время Украины в этой эпохе. И только тогда, осознав, насколько мы мощная нация, насколько мы — нация пассионариев, мы перестанем ныть и наконец поймем, что Бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса", — заявила Гопко.

Она также добавила, что Россия якобы готовит аншлюс Белорусии, и задача Киева — обратить на это внимание Европы.

По ее словам, Украина также должна дать надежду "мыслящим русским" и коренным народам России, "которые не хотят, чтобы Россия оставалась тюрьмой народов".