Сторонники «новой церкви» захватили четыре храма УПЦ в Волынской области

Сторонники "новой церкви" Украины за пять дней отобрали у верующих уже четыре храма канонической Церкви в Волынской области, сообщает в среду официальный сайт Московского патриархата.

"В течение пяти дней сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) захватили четыре храма Волынской епархии Украинской православной церкви", — говорится в сообщении.

Так, 12 февраля рейдеры заняли Крестовоздвиженский храм села Озерцы Гороховского района. Злоумышленники сменили замки на двери церкви за три дня до намеченного приходского собрания. В результате настоятель общины вместе с прихожанами, отказавшимися переходить в новую структуру, теперь вынуждены подыскивать подходящее для богослужений помещение, говорится в пресс-релизе.

В Гороховском районе Волынской области произошли еще два похожих инцидента: там 15 и 16 февраля были захвачены, соответственно, Рождество-Богородичный храм села Рачин и Георгиевский храм села Пески.

Кроме того, 15 февраля раскольники отобрали у верующих УПЦ Успенский храм в селе Озеряны Луцкого района. "После незаконного решения территориальной, а не религиозной общины о переподчинении местного прихода ПЦУ, раскольники при поддержке председателя сельсовета Русланы Пастерук безуспешно требовали от настоятеля и прихожан, сохранивших верность Украинской православной церкви, отдать им ключи от храма. Вечером 15 февраля они пришли к церкви с флагом и срезали замки. В здании активисты ПЦУ провели "ревизию" и осквернили храм, расхаживая в алтаре. Полиция действиям рейдеров не препятствовала", — отмечается в сообщении.

Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую Церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.