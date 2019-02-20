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Порошенко обсудил с Гутерришем перспективы ввода миротворцев в Донбасс 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба украинского президента.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
"Отдельное внимание было уделено перспективам развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе", — говорится в сообщении.
Также стороны подтвердили готовность к активного продолжению взаимодействия для оказания гуманитарной помощи населению Донбасса.
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