Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что украинская сторона осуществляет "варварский" сброс воды в Черное море, передает РИА "Новости".
Как отмечается, речь идет о сбросе воды, ранее поступающей с украинской территории в Крым.
"Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский именно для экологии Черного моря сброс воды", — сказал Соколов.
Он уточнил, что это приводит к изменению фауны и распреснению.
В прошлом году на Азовском море была создана опергруппа для борьбы с "пиратством Украины".