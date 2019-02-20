Украина занимается «варварским» сбросом воды в Черное море

Как отмечается, речь идет о сбросе воды, ранее поступающей с украинской территории в Крым.

"Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский именно для экологии Черного моря сброс воды", — сказал Соколов.

Он уточнил, что это приводит к изменению фауны и распреснению.

В прошлом году на Азовском море была создана опергруппа для борьбы с "пиратством Украины".