«Ходим по тонкому льду»: в ФРГ считают признание Гуайдо ошибкой

Признание канцлером Германии Ангелой Меркель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом южноамериканской страны было ошибкой, не соответствующей международному праву. К такому выводу пришли эксперты, изучившие вопрос по запросу Левой партии в бундестаге

Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила ошибку, признав Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы . Об этом заявила депутат бундестага Хайке Хензель, сообщает телеканал Das Erste.

«Правительство Германии ходит по тонкому льду относительно соблюдения международного права. Берлин ведет себя грубо, повторяя за Вашингтоном», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, эксперты изучили действия правительства ФРГ в ситуации с кризисом в Венесуэле по запросу Левой фракции немецкого парламента. В отчете значится, что действия Германии были преждевременными.

Эксперты также отметили странный характер признания Гуайдо лидером Венесуэлы странами Европейского Союза , хотя тот еще никак не проявил себя во власти.

«Дурной пример заразителен, где-нибудь в других государствах оппозиция подумает: почему бы не сделать то же самое — если мы поддержим Америку, она сразу нас признает», — заявил сенатор от Еврейской АО.

Джабаров добавил, что эксперты в Германии «подошли к вопросу профессионально». Он выразил надежду на то, что «процесс отрезвления» на Западе продолжится. «Потому что нельзя руководствоваться двойными стандартами во всех сферах жизни: в политике, экономике, социальной сфере», — подытожил член Совфеда.

В Венесуэле тем временем обстановка накаляется: законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции республики Хуана Гуайдо объявить выборы. «Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы», — заявил Мадуро. По его словам, Гуайдо не сможет победить. Венесуэльский президент-социалист подчеркнул, что народ Венесуэлы «сбросит» лидера оппозиции с помощью своих голосов.

Сам лидер венесуэльской оппозиции, поддерживаемый Западом, убежден — у Мадуро нет достаточной поддержки со стороны армии Венесуэлы. Поэтому, применив силу против своих политических соперников, венесуэльский глава потерпит поражение, добавил Гуайдо.

«При силовом сценарии Мадуро также потерпит поражение, потому что у него уже нет поддержки народа, нет международной поддержки и тем более нет 80% вооруженных сил, которые также хотят перемен», — передает слова Хуана Гуайдо НСН.

Генералы армии Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией, заявил ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон . «Президент [Мадуро] не видит этого, это происходит неочевидно, однако они ведут переговоры», — добавил американский чиновник.

Тем временем Мадуро опирается в основном именно на вооруженные силы — так, он предложил план, согласно которому подразделения венесуэльской армии должны быть постоянно развернуты для отражения возможного нападения. По словам Мадуро, план предполагает, что Армия будут мобилизована для защиты страны. Он подчеркнул, что это является одной из конституционных обязанностей венесуэльских командиров и солдат.

Президент также выразил мнение, что у Соединенных Штатов и Колумбии есть план, предполагающий вторжение на венесуэльскую территорию, а постоянное развертывание воинских частей «поможет сохранить мир и безопасность на границах Венесуэлы».

Министерство иностранных дел Колумбии в свою очередь официально заявило, что Богота разделяет позицию стран «Группы Лимы» (наднациональная организация, созданная с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле, созданная в августе 2017 года, в нее входят Канада, Бразилия, Чили, Колумбия, Аргентина, Мексика и прочие страны обеих Америк — «Газета.Ru» ) в отношении ситуации в Венесуэле и будет продолжать развивать отношения с США «по всем темам, представляющим взаимный интерес».

В частности, сообщил Хуан Гуайдо, в Колумбию прилетели самолеты с гуманитарной помощью из США, которую Мадуро отказывается пропустить в Венесуэлу. Гуайдо добавил, что на эту помощь могут рассчитывать более 25 млн венесуэльцев.