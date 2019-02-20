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Нетаньяху отменил свой визит в Москву 

News.ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой рабочий визит в Москву. Он планировал посетить Россию 21 февраля и в тот же день провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.
«Завтра они (прим. Путин и Нетаньяху) проведут телефонный разговор, и скоро будет назначена новая дата встречи», — сообщает TheNewYorkTimes.
Отмечается, что решение было принято обеими сторонами.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин собирался 21 февраля детально обсудить обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке с Биньямином Нетаньяху.
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