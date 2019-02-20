Нетаньяху отменил свой визит в Москву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой рабочий визит в Москву. Он планировал посетить Россию 21 февраля и в тот же день провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

«Завтра они (прим. Путин и Нетаньяху) проведут телефонный разговор, и скоро будет назначена новая дата встречи», — сообщает TheNewYorkTimes.

Отмечается, что решение было принято обеими сторонами.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин собирался 21 февраля детально обсудить обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке с Биньямином Нетаньяху.