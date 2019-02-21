В Австралии пилот нарисовал в небе два фаллических символа

An Adelaide pilot has caused a stir for a cheeky flight over the Mid North. His creative flight, path which was captured on radars, spelled out the words "I'm bored. " https://t.co/tc5OUTfUo4 #7News pic.twitter.com/5sg4WJg5v3— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 20 февраля 2019 г. Пилот в Австралии во время тестирования нового двигателя написал в небе "мне скучно" и нарисовал два фаллических символа, сообщает телеканал 9News.

По данным телеканала, пилоту поручили совершить двухчасовой полет, чтобы обкатать двигатель. Из видео, размещенного телеканалом, следует, что пилот совершил серию маневров над Южной Австралией. Сначала он нарисовал в небе два фаллических символа, а затем сделал надпись "мне скучно".

Управление безопасности полетов гражданской авиации Австралии заявляет, что пока все процедуры безопасности соблюдаются, детали траектории полета остаются на усмотрение пилота, отмечает телеканал.