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В Австралии пилот нарисовал в небе два фаллических символа 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Пилот в Австралии во время тестирования нового двигателя написал в небе "мне скучно" и нарисовал два фаллических символа, сообщает телеканал 9News.
По данным телеканала, пилоту поручили совершить двухчасовой полет, чтобы обкатать двигатель. Из видео, размещенного телеканалом, следует, что пилот совершил серию маневров над Южной Австралией. Сначала он нарисовал в небе два фаллических символа, а затем сделал надпись "мне скучно".
Управление безопасности полетов гражданской авиации Австралии заявляет, что пока все процедуры безопасности соблюдаются, детали траектории полета остаются на усмотрение пилота, отмечает телеканал.
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В мире , Видео , Австралия
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