Пилот в Австралии во время тестирования нового двигателя написал в небе "мне скучно" и нарисовал два фаллических символа, сообщает телеканал 9News.
An Adelaide pilot has caused a stir for a cheeky flight over the Mid North. His creative flight, path which was captured on radars, spelled out the words "I'm bored. " https://t.co/tc5OUTfUo4 #7News pic.twitter.com/5sg4WJg5v3— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 20 февраля 2019 г.
По данным телеканала, пилоту поручили совершить двухчасовой полет, чтобы обкатать двигатель. Из видео, размещенного телеканалом, следует, что пилот совершил серию маневров над Южной Австралией. Сначала он нарисовал в небе два фаллических символа, а затем сделал надпись "мне скучно".
Управление безопасности полетов гражданской авиации Австралии заявляет, что пока все процедуры безопасности соблюдаются, детали траектории полета остаются на усмотрение пилота, отмечает телеканал.