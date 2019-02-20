Посла Украины в Канаде обвинили в госизмене

«После принятого по нашему заявлению решения Голосеевского суда Киева, прокуратура АРК все-таки начала уголовное расследование по статье 111 УК "Государственная измена" в связи с земельной сделкой, которую провел в оккупированном Крыму посол Украины в Канаде Шевченко», — написал Портнов.

В начале февраля Портнов сообщил, что Шевченко в 2017 году продал 20 тысяч квадратных метров земли в Крыму, сделав это в рамках российского законодательства. Чтобы скрыть эту сделку, дипломат выписал доверенность на ее заключение одному из своих подчиненных из украинского посольства в Канаде. Кроме того, Шевченко не стал указывать доход от продажи земельного участка в своей декларации за 2017 год.