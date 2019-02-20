Обвинили Россию: Украина отказывается от «Евровидения»

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил своей стране не выступать на «Евровидении» в 2019 году. По его мнению, на главный песенный конкурс Европы не должен ехать певец, который позволяет себе гастролировать по России

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко призвал соотечественников отказаться от участия в главном международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле . Политик заявил, что его страну не должен представлять исполнитель, который выступает в России или планирует это делать.

«Если на «Евровидение» из Украины поедет тот, кто гастролирует по России и даже демонстративно собирается это сделать в будущем, то туда лучше никому не ехать», — написал министр культуры в твиттере.

Он добавил, что не хочет тратить время на объяснение того, что между Россией и Украиной «не может быть дружбы».

Ранее по итогам украинского национального отбора на «Евровидение-2019» в финал попали три исполнителя — Maruv, Brunettes Shoot Blondes и группа Yuko. Известно, что Maruv и Yuko не раз посещали Россию с гастролями и, более того, солистка коллектива Yuko Юлия Юрина имеет российское гражданство. После выступления в отборочном полуфинале она со сцены заявила, что на протяжении семи лет живет на Украине, но является гражданкой России и регулярно посещает родину с концертами.

«Мы выступали у меня дома, я — гражданка России», — передает слова артистки «Российский диалог».

Для того, чтобы подчеркнуть «национальный колорит» Украины, на вокальном состязании Юрина отказалась от использования английского языка и спела композицию на украинском.

Помимо Yuko в финал национального отбора прошел еще один участник, который активно посещает Россию с выступлениями и в ближайшее время собирается туда на гастроли — группа Maruv. Ранее солистка коллектива Анна Корсун сообщила через инстаграм о своих планах на два сольных концерта в России. Выступления состоятся в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мой первый сольный концерт!» — написала Maruv в соцсетях и пообещала, что на нем будет «жарко».

Осенью 2018 года исполнительница презентовала альбом «Black Water», который очень понравился ее поклонникам. В комментариях к записи о предстоящих концертах в России фанаты поблагодарили Корсун за хорошую музыку и поздравили ее с первым сольником. Конечно, в обсуждении выступлений не обошлось без постов на политическую тему: многие пользователи осудили певицу за желание выступать в России.

«Оставайтесь в Украине, они нам совсем не братья. Что вы так быстро продались?» — возмутилась в комментариях одна из подписчиц Анны.

«Как можно представлять Украину на «Евровидении», если выступаешь в стране-агрессоре и ведешь там сольники?» — написал другой пользователь.

Более лояльные фанаты Maruv успокоили своих соотечественников, отметив, что певица едет в Россию, чтобы «заработать денег, которые потратит на родине».

Свое недовольство финалистами национального отбора, которые тесно контактируют с Россией, выразили также представители украинской прессы.

«Вообще первый полуфинал «Евровидения по-украински» получился довольно скучным. Было мало музыки. Преобладали неординарные персонажи и неожиданные экспериментальные жанры P. S. В финал вышли двое гастролеров по России — Maruv и Yuko. Вокалистка вторых — еще и гражданка России, которая, правда, вроде получила вид на постоянное место жительства на Украине. Наши реалии…» — написал один из корреспондентов в фейсбуке.

Популярный украинский писатель Богдан Логвиненко также высказал свои мысли по поводу конкурсантов. В своем сообщении он отметил, что зрители и судьи должны рассматривать музыку «вне политики».

«Постфактум узнал, что полуфинал Нацотбора на Евровидение прошли три группы, две из которых гастролируют по России. Зрителям и судьям то не мешает, у них #музикавнєполітікі», — написал Логвиненко в фейсбуке.