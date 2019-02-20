Порошенко допустил «полномасштабную войну» с Россией

"Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", — цитирует украинского президента телеканал 112 Украина.

Порошенко также допустил дальнейшую эскалацию конфликта между двумя странами "до уровня полномасштабной войны" и обвинил Москву в "большом сосредоточении войск" вдоль российско-украинской границы.

В декабре прошлого года во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что напряжение между Россией и Украиной будет оставаться до тех пор, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа".

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Кремль заинтересован в мире и процветании на Украине.