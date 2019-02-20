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Порошенко допустил «полномасштабную войну» с Россией 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в подготовке военного удара. Об этом украинский лидер заявил во время дебатов на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", — цитирует украинского президента телеканал 112 Украина.
Порошенко также допустил дальнейшую эскалацию конфликта между двумя странами "до уровня полномасштабной войны" и обвинил Москву в "большом сосредоточении войск" вдоль российско-украинской границы.
В декабре прошлого года во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что напряжение между Россией и Украиной будет оставаться до тех пор, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа".
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Кремль заинтересован в мире и процветании на Украине.
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В мире , Армия , Видео , Украина , ПЕТР ПОРОШЕНКО , ВЛАДИМИР ПУТИН , Генассамблея ООН , Москва , Нью-Йорк
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