Порошенко допустил «полномасштабную войну» с Россией 

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в подготовке военного удара. Об этом украинский лидер заявил во время дебатов на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", — цитирует украинского президента телеканал 112 Украина.
Порошенко также допустил дальнейшую эскалацию конфликта между двумя странами "до уровня полномасштабной войны" и обвинил Москву в "большом сосредоточении войск" вдоль российско-украинской границы.
В декабре прошлого года во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что напряжение между Россией и Украиной будет оставаться до тех пор, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа".
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Кремль заинтересован в мире и процветании на Украине.